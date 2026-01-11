Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
В Steam установлен новый рекорд «онлайна» — более 42 миллионов пользователей одновременно
Сервис продолжает развиваться, причём делать это семимильными шагами.

Будучи фактически безальтернативным сервисом цифровой дистрибуции игр — и попытки других компаний создать свои собственные сервисы пока сталкиваются исключительно с упорным неприятием этого процесса со стороны игрового сообщества — Steam довольствуется постоянно растущей пользовательской базой. В этой связи в сервисе регулярно устанавливаются рекорды «онлайна», причём чаще всего либо во время масштабной зимней распродажи, либо сразу после неё.

В этом году исключений не было, и новый рекорд количества одновременно присутствующих в сети пользователей в Steam был установлен сегодня, составив чуть больше 42 миллионов человек. Непосредственно в самых разных играх из них находились порядка 13,3 миллиона пользователей.

Следует отметить, что Steam, несмотря на свой почтенный возраст и, казалось бы, уже максимальный охват аудитории, продолжает развиваться, причём делает это стремительно. Так, всего десять лет назад — в январе 2016-го — площадка довольствовалась 12,5 миллионами находившихся в сети пользователей одновременно, а двадцать лет назад — в январе 2006-го — всего 240 тысячами.

Всё это наглядно демонстрирует, насколько повседневной и массовой стала игровая индустрия, и как она за считанные десятилетия из развлечения для «избранных» превратилась в развлечение для всех наравне с кино и музыкой.

#steam #valve
1
