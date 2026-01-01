В мире игр Михаил Андреев
Авторы Heroes of Might and Magic III Horn of the Abyss выпустили крупный патч с новой фракцией
Ею стал Кронверк — обитель снежных эльфов и существ из скандинавской мифологии.

Для разработчиков поистине народного дополнения Horn of the Abyss для «Героев Меча и Магии III» вошло в традицию начинать новый год с масштабных обновлений, радикально расширяющих игровой процесс известной на всём постсоветском пространстве пошаговой стратегии. Наступивший сегодня новый год — не исключение, и авторы «Хоты» выкатили обновление версии 1.8.0.

Как вы уже прочли в заголовке, главным изменением в обновлении стало введение в игру новой фракции — Кронверк. Это обитель снежных эльфов, кобольдов, ётунов, а также находящихся у них в услужении существ вроде мамонтов и горных баранов. Кронверк выполнен в стиле скандинавской мифологии, а родной землёй для него является снег. Так что теперь Башня не одинока в этом достаточно неприветливом и сложном для перемещения ландшафте.

Новая фракция, несмотря на наличие в её армии юнита под названием шаман, позиционируется преимущественно как боевая. Так, гильдия магов в Кронверке отстраивается только до 4 уровня, а армия отличается великолепными боевыми характеристиками для отрядов своих уровней. Понятное дело, что пока что судить о силе новой фракции крайне преждевременно: должен пройти не один месяц, прежде чем люди её освоят.

Ассоциированные с Кронверком герои боевой направленности называются вождями, а герои магической направленности — старейшинами. Вожди тяготеют к развитию навыка защиты и стартуют с её значением аж в 4 единицы. Таким образом, вожди — это снежноэльфийские аналоги хозяев зверей из «болотной» фракции Крепость. Что до старейшин, то у них преимущественно растёт показатель знаний. Опять же, пока сложно делать выводы о том, насколько местные герои сильны, но навскидку можно отметить, что Кронверк добавляет давным-давно востребованного второго во всей игре персонажа со специализацией на стрельбе.

Вместе с тем в обновлении добавлен новый вторичный навык «Руны», в зависимости от степени развития которого герой будет наделять свои войска в бою бонусами к атаке, защите и скорости. Данный вторичный навык эксклюзивен для вождей и старейшин по аналогии с некромантией, а изучить его можно только после постройки Рунного Сейда в Кронверке.

#heroes of might and magic iii #герои меча и магии 3 #герои 3 #heroes of might and magic 3 #heroes of might and magic 3 horn of the abyss #heroes of might and magic iii horn of the abyss #hota crew #герои меча и магии 3 рог бездны #герои меча и магии iii #герои меча и магии iii рог бездны #рог бездны
