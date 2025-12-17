В таком режиме игра превращается в форменный кошмар, отсюда и название — «Кошмарный опыт».

В сентябре этого года зомби-шутер Dying Light The Beast, выросший в полноценную игру из самостоятельного дополнения к Dying Light 2, добрался до прилавков и получил высокие пользовательские отзывы. Сегодня же у фанатов жанра появился дополнительный повод вспомнить про новинку, поскольку для неё вышло крупное обновление, главным пунктом которого стал дополнительный, сверхвысокий уровень сложности под говорящим названием «Кошмарный опыт».

Суть данного уровня сложности в том, что противники растут в силе, реакции, агрессии и логике действий, игроку даётся меньше ресурсов, а местные мутировавшие особо сильные зомби начнут встречаться не только ночью, но и днём. Также в «Кошмарном опыте» персонаж слабеет от голода, а у фонарика заканчивается заряд. Всё это вынуждает игрока искать посреди орд усиленных зомби не только что-то съестное, но и условные батарейки для фонарика.

Бытует мнение, что активировать «Кошмарный опыт» следует только при максимальной прокачке главного героя, иначе данный уровень сложности вместо бросания вызова будет лишь создавать для вас непреодолимые препятствия, не вызывая ничего, кроме раздражения.