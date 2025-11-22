По крайней мере, такой информацией располагают СМИ и инсайдеры.

Ремейк приключенческого экшена Prince of Persia The Sands of Time был анонсирован больше пяти лет назад — в сентябре 2020-го. Вскоре после анонса первые участники тестирования отозвались о проекте в максимально негативных тонах, в результате чего компании Ubisoft не осталось другого выхода, кроме как отложить, а потом полностью перезапустить процесс производства обновлённых «Песков Времени» силами других разработчиков.

Периодически поступавшие от девелоперов кадры улучшенного ремейка вселяли в поклонников серии надежду, и вот, похоже, Ubisoft определилась с «окном» релиза обновлённого Prince of Persia The Sands of Time. Как передают источники инсайдерского портала Insider Gaming, игра выйдет в свет «раньше, чем можно было подумать» — в середине января наступающего года.

Дополнительно сообщается, что полноценная повторная презентация ремейка в его финальном виде состоится в декабре в рамках мероприятия The Game Awards 2025.

Напомним, что оригинальная Prince of Persia The Sands of Time вышла в 2003 году. Требуется ли ей ремейк — вопрос хороший. С одной стороны, игра не настолько стара, чтобы откровенно нуждаться в «омоложении», с другой стороны, мы живём в эпоху ремейков и ремастеров всего подряд, так что поведение издателя, желающего заработать большие деньги при минимальных инвестициях вполне закономерно и естественно.