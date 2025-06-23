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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Выход крупного обновления для Cyberpunk 2077 задержится на неопределённый срок
Изначально обновление должно было выйти уже 26 июня. Когда теперь — неясно.

Несмотря на то, что ролевая игра Cyberpunk 2077 в этом году отметит пять лет со дня своего выхода, сам релиз оказался достаточно «сырым», причём до такой степени, что крупные обновления для проекта выходят до сих пор. В начале этого месяца студия CD Projekt RED сообщила, что выпустит крупное обновление версии 2.3 уже 26 июня, но сегодня разработчики внезапно отложили его выход, причём на неопределённый срок.

Как пишут девелоперы, обновление 2.3, которое по своему масштабу будет примерно соответствовать обновлению версии 2.2, потребовало от коллектива больше производственного времени.

Новая дата выхода обновления, очевидно, будет оглашена, как только разработчики сочтут всё содержимое патча полностью готовым к применению к игре. Хотелось бы верить, что задержка составит не дольше месяца, но, как оно всегда бывает в таких случаях, лучше подождать чуть дольше и быть довольным, чем получить продукт раньше и не испытать никаких эмоций, кроме разочарования. В конце концов, необходимо помнить, что видеоигр в наши дни не просто избыток, а колоссальный избыток, и каждая из них конкурирует за свободное время геймера, завоевать которое в таких условиях непросто.

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#cd projekt red #cyberpunk 2077
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