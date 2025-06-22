Дарт Вейдер явно не обрадовался бы такому количеству песка.

До выхода Death Stranding 2 On the Beach остались считанные дни, поэтому не приходится удивляться тому факту, что в Сети уже активно появляются первые видеоролики с игровым процессом. На этот раз речь пойдёт о самом начале игры, практически час прохождения которого записал один из испаноязычных пользователей YouTube.

В детали сюжета, если, конечно, вы не владеете испанским, углубиться не получится, поэтому данный видеоролик можно рассматривать лёгкое ознакомление с грядущим продолжением приключений Сэма Бриджеса. Как и подобает названию сиквела, бродить наш главный герой в рамках первого часа будет преимущественно по песочному и скалистому ландшафту.

Напомним, что полноценный релиз Death Stranding 2 On the Beach состоится 26 июня на PlayStation 5. Предзаказчики расширенного издания смогут приступить к прохождению двумя днями ранее — 24 июня. Когда игра доберётся до персональных компьютеров, пока неизвестно, но логично предположить, что в определённой перспективе это всё-таки произойдёт: в конце концов, оригинальная игра выходила на старшей игровой платформе, и именно на ней с творением Хидео Кодзимы ознакомилось большое количество геймеров. Которые приобретать PlayStation 5 ради сиквела, конечно же, не станут.