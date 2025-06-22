Первые обновления к игре уже пошли. Что вызывает закономерный вопрос: что там с отделом контроля качества?

Современные видеоигры, а если точнее, то их техническое состояние на момент релиза, вызывают один непраздный вопрос: остались ли в студиях-разработчиках отделы контроля качества и тестировщики, которые выявляют хотя бы самые частые ошибки и сигнализируют о них команде девелоперов. А если и остались, то передаётся ли соответствующая информация по адресу или же авторам проекта говорят, что всё хорошо.

Не удаётся избежать такой участи даже именитым коллективам. Например, студия Remedy отличилась выпуском м крайне «сырого» кооперативного шутера FBC Firebreak. Слабо продуманный игровой процесс, технические огрехи, и в целом ощущение незавершённости продукта привели к тому, что его пользовательский рейтинг в Steam болтается в районе 65 %.

Разработчики в курсе проблем, признали их наличие, и в обращении к игрокам пообещали постепенно их исправить. В частности, скорость «прокачки» будет увеличена, дабы игровой процесс не превращался в рутину, связанную с откровенной слабостью стартовых видов вооружений и экипировки. Первое соответствующее обновление, к слову, уже применено к игре.

Remedy просит игроков сообщать о наличии ошибок и недоработок, дабы разработчики могли оперативно обратить на них внимание и исправить их. Иными словами, игровое сообщество, отдавшее за FBC Firebreak деньги, используется в качестве тестировщиков. Ситуация возмутительная, но не сказать, что геймеры сами себя не обрекают на эту роль: с покупкой современных видеоигр никогда не следует торопиться. В этом, учитывая изобилие соответствующей продукции, на прохождение которой целой жизни не хватит, нет совершенно никакого смысла.