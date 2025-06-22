Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Remedy признала наличие недоработок в кооперативном шутере FBC Firebreak
Первые обновления к игре уже пошли. Что вызывает закономерный вопрос: что там с отделом контроля качества?

Современные видеоигры, а если точнее, то их техническое состояние на момент релиза, вызывают один непраздный вопрос: остались ли в студиях-разработчиках отделы контроля качества и тестировщики, которые выявляют хотя бы самые частые ошибки и сигнализируют о них команде девелоперов. А если и остались, то передаётся ли соответствующая информация по адресу или же авторам проекта говорят, что всё хорошо.

Не удаётся избежать такой участи даже именитым коллективам. Например, студия Remedy отличилась выпуском м крайне «сырого» кооперативного шутера FBC Firebreak. Слабо продуманный игровой процесс, технические огрехи, и в целом ощущение незавершённости продукта привели к тому, что его пользовательский рейтинг в Steam болтается в районе 65 %.

Разработчики в курсе проблем, признали их наличие, и в обращении к игрокам пообещали постепенно их исправить. В частности, скорость «прокачки» будет увеличена, дабы игровой процесс не превращался в рутину, связанную с откровенной слабостью стартовых видов вооружений и экипировки. Первое соответствующее обновление, к слову, уже применено к игре.

Remedy просит игроков сообщать о наличии ошибок и недоработок, дабы разработчики могли оперативно обратить на них внимание и исправить их. Иными словами, игровое сообщество, отдавшее за FBC Firebreak деньги, используется в качестве тестировщиков. Ситуация возмутительная, но не сказать, что геймеры сами себя не обрекают на эту роль: с покупкой современных видеоигр никогда не следует торопиться. В этом, учитывая изобилие соответствующей продукции, на прохождение которой целой жизни не хватит, нет совершенно никакого смысла.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#remedy #fbc firebreak
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Подделки на маркетплейсах — какие бывают и как защититься
28
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
190
10 полезных насадок на дрель-шуруповерт, которые значительно расширят его возможности
6
ТОП-5 «Ред флагов» в играх — на что я всегда обращаю внимание перед покупкой
8
PlayStation 6 может не выходить - у Xbox появился новый план по захвату игрового рынка
4
Субъективное мнение о фильмах "Ущелье", "Питер Пен: Кошмар в Нетландии" и "Грешники"
+
8 профессий, которые неожиданно стали высокооплачиваемыми в 2025 году
+
Размышления о развитии видеокарт, игровой индустрии и не только
+

Сейчас обсуждают

Порваный Непрашка
15:49
Не совсем.решетка радиатора разная
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Петушок Китя Непранов
15:47
Ух непранка скуф игруля минусит ухахаххахахахахахв агонизирует завтра работать идти а он будет палить клокеш всю ночь не спать не скинули ли еще инфы какой и не написали ли плохо о нем пхахахахахахах...
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Петушок Китя Непранов
15:44
Она она значит ахахаххаха Все непран попух ухахахахахаххахвхавх скуф игруля
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Дато Нижегородский
15:43
Так они спереди одинаковые. Может это семёрка была?
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Петушок Китя Непранов
15:43
Возможно другая ухахаххаха 👍
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Дато Нижегородский
15:42
А не семёрка? 😁. Работаем дальше🤠
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Петушок Китя Непранов
15:41
Ваз 2104
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Дато Нижегородский
15:41
У него какой автомобиль был?
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Петушок Китя Непранов
15:39
Непран порван скуф игруля, а все могло закончиться по другому ухаххахахааххахахах Надо было просто написать , да, мол, я соврал про 4090, про монитор и про остальное И простите парни что на вас наезж...
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Олег Дыбин
15:33
А может сразу 128 гигов взять, чтоб с запасом?.. На данном этапе больше 16-и - это уже 90-я серия, за совершенно бешеный прайс. А слабая видюха, уже по чипу не вывезет, сколько ей памяти не давай. При...
Сколько видеопамяти действительно нужно для комфортной игры в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем