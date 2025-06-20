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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Ролевая игра Disco Elysium выйдет на Android в начале августа
Данного момента ценители игры ждут уже очень давно.

Приключенческо-ролевой проект Disco Elysium в своё время сформировал вокруг себя армию преданных фанатов. Недоставало игре разве что большего количества платформ, на которых её можно проходить. Процесс, несмотря на уже почтенный возраст Disco Elysium, идёт, и сегодня разработчики из студии ZA/UM сообщили о том, что версия игры для устройств под управлением операционной системы Android, выйдет в свет уже 5 августа.

Согласно комментарию разработчиков, мобильная версия Disco Elysium была специально доработана с учётом особенностей управления, так что неудобств при прохождении не возникнет. Даже наоборот: авторы утверждают, что сделали всё, чтобы на мобильных устройствах Disco Elysium дарила исключительно позитивные эмоции.

Заглянет ли в перспективе игра на устройства под управлением iOS, пока не уточняется.

Напомним, что первоначально — на старших платформах — игра вышла в кажущемся сейчас бесконечно далёким 2019 году. С тех пор игра получила несколько обновлений, включая масштабное обновление The Final Cut, добавившее в игру дубляж и несколько дополнительных квестов.

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#disco elysium #za/um
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