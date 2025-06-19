Вот так из дополнения вырос полноценный проект. Ситуация неординарная.

До выхода зомби-шутера Dying Light The Beast остаётся чуть больше двух месяцев, поэтому вполне естественно, что разработчики из студии Techland наращивают активность и чаще рассказывают о своём новом творении.

На данном этапе мы уже знаем, что Dying Light The Beast выросла из дополнения к Dying Light 2 и что она придётся по душе ценителям первой части серии, поскольку не только во многом повторяет её игровой процесс, но и возвращает Кайла Крейна в качестве протагониста.

Разработчики вложили в новинку много труда и, по мнению руководителя франшизы Тимона Смекталы, Dying Light The Beast это вообще лучшая игра в данной серии. Кроме того, по словам Смекталы, студия Techland пересмотрела подход к производству игр и пришла к выводу, что если нарастить усилия, то можно создавать новые качественные продукты в срок от 3 до 4 лет. Именно столько времени понадобилось разработчикам, чтобы развить и реализовать идею, ставшую основой Dying Light The Beast.

Здесь главное, чтобы реальность, в которой пребывают разработчики, не столкнулась с реальностью настоящей. Насколько обоснованы заявления господина Смекталы, узнаем 22 августа с первыми же отзывами от конечных пользователей. Кредит доверия у Techland имеется: первая Dying Light до сих пор считается эталоном жанра зомби-боевиков, и тот факт, что «Зверь» пойдёт по её стопам, подогревает надежду на достойный проект.