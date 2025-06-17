Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Minecraft получил большое графическое обновление Vibrant Visuals
Строго в указанный срок, как и было обещано.

Как мы уже отмечали, ни одной игре, насколько минималистической бы она себя ни позиционировала, ещё никогда не мешало графическое обновление. В красивую игру и играть приятнее, и уровень погружения в игровой мир при этом также повышается. Разработчики «песочницы» Minecraft из студии Mojang это тоже понимают, поэтому сегодня их творение получило крупное графическое обновление под названием Vibrant Visuals.

После установки обновления у игроков появится возможность полюбоваться объёмным освещением, улучшенными текстурами и эффектами, динамическими тенями и другими графическими усовершенствованиями. При этом делать это вовсе не обязательно: обновление лишь даёт возможность активировать все вышеуказанные функции, но если вам больше по душе классический внешний вид Minecraft, то всё можно оставить как прежде.

На данном этапе обновление относится только к Minecraft Bedrock Edition. В обозримом будущем оно распространится и на привычный Minecraft Java Edition.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#minecraft #mojang
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

70 отличных игр для слабых видеокарт с 1 ГБ видеопамяти, в которые интересно играть в 2025 году
3
О пиратстве - взгляд с другой стороны
28
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Июнь)
10
Итоги гоночного уик-энда 14-15 июня
+
Пять игр, которые убедили меня в том, что телефон — это ещё одна полноценная игровая платформа
8
Вспоминаем универсальные кулеры для видеокарт — популярные в прошлом и почти исчезнувшие сегодня
46
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 3
88
О вероятности подорожания энергоресурсов из-за Ирано-израильского конфликта
24
Игры на дисках — главная реликвия былого величия Xbox 360
+
Обзор ноутбука Ninkear A15 Pro 2025
1

Сейчас обсуждают

MrPegge
21:04
И нужно больше космодромов, больше космодромов, больше космодромов... А то Новая Зеландия нас по запускам обогнала, вот еще космодромов понастроим и их догоним. Но это не точно.
Путин завил, что российской космической отрасли необходим широкий пакет нормативных актов
Владислав Зимин
20:57
Ага. Превентивный ядерный удар. Весь мир в труху
Al Mayadeen: Иранская ракета преодолела ПРО и попала в ядерный исследовательский центр Израиля
L1yod
20:55
На то и расчет влепить цену от 10к на игру и защиту, а как ее сейчас не кто не ломает ,профит офигенский, действительно кто захочет все равно купит. А для тех как и я, кому тупо пройти сюжетку и удали...
В Borderlands 4 будут использоваться две системы защиты от пиратства
XwrieR
20:44
Ну лучше быть готовым ко всему чем не быть готовым))) и рассчитывать на авось.
Al Mayadeen: Иранская ракета преодолела ПРО и попала в ядерный исследовательский центр Израиля
Ренбокот
20:35
Птдорасы
Мантуров невысоко оценил шансы Renault на возвращение в Россию
Degit22
20:35
Давно пора старое вырезать, такто и 64 битные процессоры лет 20 назад появились.
В ядре Linux 6.17 планируют отказаться от оптимизации под однопоточные процессоры
Бoтo -- Чaт
20:32
А чего не три сразу? Или таким макаром загодя отмазки готовят на грядущие жалобы игроков на дрянную оптимизацию игры, что, мол, это защиты от жадных корсаров тормозят шЫдэвр.
В Borderlands 4 будут использоваться две системы защиты от пиратства
Бoтo -- Чaт
20:28
При чём тут Китай? Дело в общей бесполезности этих Фы-35.
Samsung тестирует новые кремний-углеродные аккумуляторы с упором на безопасность
Роман Смирнов
20:27
твари дикие, вы бы лучше детям больным да бездомным помогли, а они, сука, номера покупают по 10 лямов.
В Узбекистане автомобильный номер продан за рекордные 1,56 миллиарда сумов
Бoтo -- Чaт
20:27
Отличная мишень для любой системы ПВО. Красивыми факелами будут сыпаться с небес на землю.
MWM: ВВС США отправили на восток более 30 самолетов-заправщиков из-за конфликта Израиля и Ирана
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем