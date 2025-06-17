Строго в указанный срок, как и было обещано.

Как мы уже отмечали, ни одной игре, насколько минималистической бы она себя ни позиционировала, ещё никогда не мешало графическое обновление. В красивую игру и играть приятнее, и уровень погружения в игровой мир при этом также повышается. Разработчики «песочницы» Minecraft из студии Mojang это тоже понимают, поэтому сегодня их творение получило крупное графическое обновление под названием Vibrant Visuals.

После установки обновления у игроков появится возможность полюбоваться объёмным освещением, улучшенными текстурами и эффектами, динамическими тенями и другими графическими усовершенствованиями. При этом делать это вовсе не обязательно: обновление лишь даёт возможность активировать все вышеуказанные функции, но если вам больше по душе классический внешний вид Minecraft, то всё можно оставить как прежде.

На данном этапе обновление относится только к Minecraft Bedrock Edition. В обозримом будущем оно распространится и на привычный Minecraft Java Edition.