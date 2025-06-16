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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
«Онлайн» MMO-выживания Dune Awakening на выходных установил в Steam новый рекорд
Почти 190 тысяч пользователей одновременно.

Выходные для свежевышедших видеоигр — это всегда период максимального, пикового «онлайна». Записывать MMO-«выживалку» Dune Awakening в исключения было бы странно, да она им и не стала: как передаёт ресурс SteamDB, в минувшее воскресенье в Steam-версии новинки был зафиксирован максимальный «онлайн», равный 189 333 пользователям.

Таким образом, на определённый, пусть и непродолжительный период времени, Dune Awakening оказалась в пятёрке самых популярных игр в Steam, уступая лишь мастодонтам игровой индустрии в лице Dota 2, Apex Legends, PUBG и Counter-Strike 2.

Предыдущий рекорд «онлайна» Dune Awakening был установлен в день открытия к ней полноценного доступа. До этого проект стал доступен на пять суток раньше для тех, кто оформили на него предварительный заказ. Учитывая количество игроков в дни раннего доступа, колоссальная доля геймерского сообщества готова предзаказывать игры ради сомнительных бонусов, что само по себе плохо, поскольку расслабляет разработчиков и издателей.

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#funcom #dune awakening
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