Статистика «онлайна» закономерно подросла.

Поскольку с развитием сервисов цифровой дистрибуции даже мнимый смысл от оформления предварительных заказов на видеоигры исчез, разработчики и издатели искусственно создают спрос именно на предзаказы, предоставляя за их оформление различные уникальные бонусы и даже ранний доступ к своим творениям.

Для предзаказчиков MMO-«выживалка» Dune Awakening открыла свои двери ещё в прошлый четверг, ну а для «простых смертных», которые справедливо не видят смысла в оформлении предварительных заказов на игры, данный многопользовательский проект стал доступен вчера вечером.

Как и следовало ожидать, полноценный релиз положительно отразился на статистических показателях Dune Awakening. Согласно статистике ресурса SteamDB, пиковый «онлайн» новинки в Steam превысил 142 тысячи пользователей, тогда как в период раннего доступа за предзаказ данный показатель редко превышал 100 тысяч пользователей.

Отметим, что впереди выходные, во время которых статистические показатели Dune Awakening значительно возрастут, поскольку современный геймер — это всё-таки персонаж сравнительно возрастной и вынужденный будние дни проводить за выполнением своих профессиональных обязанностей.