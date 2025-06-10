Сказать, что это было неожиданно, было бы лукавством.

Анонсированный несколько недель назад ремастер Warhammer 40,000 Space Marine с длинным подзаголовком Master Crafted Edition сегодня добрался до прилавков и стал доступен всем желающим. Хотя изначально фанаты оригинальной игры восприняли анонс с воодушевлением, сегодня их ждало пусть и не критическое, но всё же разочарование.

Связано оно с тем, что обновлённая версия игры 2011 года выпуска предлагается за немалую стоимость в $40, которая при этом не оправдывает внесённых в ремастер изменений. Разработчики, по сути, лишь добавили в игру текстуры более высокого разрешения и более детализированные модели, а также изменили интерфейс, управление и внедрили поддержку мониторов с разрешением 4K. Причём масштаб этих изменений не столь существенен, как этого бы многим хотелось.

На момент публикации данной заметки пользовательский рейтинг Warhammer 40,000 Space Marine Master Crafted Edition в Steam составлял всего 45 %. По современным меркам с большой инфляцией в оценках и рейтингах это практически «непроходной балл».