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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Ремастер Warhammer 40,000 Space Marine получил низкие оценки от игроков
Сказать, что это было неожиданно, было бы лукавством.

Анонсированный несколько недель назад ремастер Warhammer 40,000 Space Marine с длинным подзаголовком Master Crafted Edition сегодня добрался до прилавков и стал доступен всем желающим. Хотя изначально фанаты оригинальной игры восприняли анонс с воодушевлением, сегодня их ждало пусть и не критическое, но всё же разочарование.

Связано оно с тем, что обновлённая версия игры 2011 года выпуска предлагается за немалую стоимость в $40, которая при этом не оправдывает внесённых в ремастер изменений. Разработчики, по сути, лишь добавили в игру текстуры более высокого разрешения и более детализированные модели, а также изменили интерфейс, управление и внедрили поддержку мониторов с разрешением 4K. Причём масштаб этих изменений не столь существенен, как этого бы многим хотелось.

На момент публикации данной заметки пользовательский рейтинг Warhammer 40,000 Space Marine Master Crafted Edition в Steam составлял всего 45 %. По современным меркам с большой инфляцией в оценках и рейтингах это практически «непроходной балл».

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#sega #relic entertainment #warhammer 40000 space marine
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