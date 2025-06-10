Да и в целом изменений и нововведений хватает.

Современные сессионные шутеры подразумевают высокую степень вложения игроками не только денег, но и главного ресурса в жизни — времени. Поэтому разработчики подобных проектов стараются не обнулять без спроса весь достигнутый пользователями в игре прогресс, а масштабные обновления выпускают уже поверх имеющегося продукта.

По такому же принципу сегодня вышло крупное обновление командного шутера Rainbow Six Siege. Главным нововведением в Rainbow Six Siege X, а именно так теперь именуется игра, стал её переход на условно-бесплатную модель распространения. При этом необходимо отметить, что бесплатный доступ будет урезан по функциональности: играть разрешат только в безрейтинговый режим и спецрежим Dual Front в формате «6 на 6», целью которого является достижение штаба оппонента.

Чтобы получить доступ к соревновательному (рейтиговому) режиму, необходимо приобрести издания Elite или Ultimate, которые между собой отличаются лишь количеством изначально разблокируемых оперативников и наборами «косметики» для оных.

Вместе с тем в Rainbow Six Siege X появились новые разрушаемые объекты, были обновлены известные поля боя, усовершенствованы паркур и система выбора и запрета оперативников. Также Ubisoft утверждает о внедрении в обновлённой версии игры полностью переработанного звукового сопровождения, что, в теории, увеличит эффект присутствия и позволит лучше определять местоположение противника по издаваемым им звукам.