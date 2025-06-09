А вот долго ли она в нём пробудет перед полноценным релизом, пока остаётся загадкой.

Стараниями коллектива Amplitude Studios в игровой индустрии появилась конкуренция в жанре глобальных стратегий. Как эта конкуренция повлияла на всемирно известную серию Sid Meier’s Civilization, мы в рамках данного материала обсуждать, пожалуй, не будем, поскольку можно уйти в сплошной негатив, тем более что сама тема новостной заметки сугубо позитивная.

И заключается она в том, что представители Amplitude сообщили о скором выходе фэнтезийной глобальной стратегии Endless Legend II. Игра выйдет по программе раннего доступа уже 7 августа. Сколь долго новинку собираются «мариновать» в раннем доступе, пока не уточняется.

Напомним, что в Endless Legend II расширятся механики игрового процесса, а на сам ход игровой партии будет в значительной степени влиять склонная к изменению окружающая среда. Безусловно, элементы случайности в глобальных стратегиях — это всегда негативный фактор с точки зрения восприятия игрового процесса, но Amplitude решили пойти по этому пути, и только показатели продаж и пострелизная статистика «онлайна» наглядно покажут, правильное решение приняли разработчики или нет.