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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Первое сюжетное дополнение к Indiana Jones and the Great Circle выйдет в начале сентября
События дополнения развернутся в столице Италии.

Вышедший в декабре прошлого года приключенческий проект Indiana Jones and the Great Circle получил высокие пользовательские оценки, и разработчики из MachineGames полностью вправе снабдить своё творение дополнительным контентом, тем более что в наши дни ни один более или менее крупный проект без него не обходится.

И вот сегодня для приключений Индианы Джонса было представлено первое сюжетное дополнение под названием The Order of Giants. В рамках контентной добавки наш герой отправится в Рим, где приступит к поискам ценного артефакта. Лёгкой прогулкой эти поиски, совмещённые с расследованием, естественно, не станут: Индиану Джонса ждут новые противники и испытания.

Релиз дополнения назначен на 4 сентября.

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#bethesda softworks #machinegames #indiana jones and the great circle
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