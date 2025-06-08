События дополнения развернутся в столице Италии.

Вышедший в декабре прошлого года приключенческий проект Indiana Jones and the Great Circle получил высокие пользовательские оценки, и разработчики из MachineGames полностью вправе снабдить своё творение дополнительным контентом, тем более что в наши дни ни один более или менее крупный проект без него не обходится.

И вот сегодня для приключений Индианы Джонса было представлено первое сюжетное дополнение под названием The Order of Giants. В рамках контентной добавки наш герой отправится в Рим, где приступит к поискам ценного артефакта. Лёгкой прогулкой эти поиски, совмещённые с расследованием, естественно, не станут: Индиану Джонса ждут новые противники и испытания.

Релиз дополнения назначен на 4 сентября.