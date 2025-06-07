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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Зомби-экшен Dying Light The Beast с главным героем первой части выйдет в конце лета
Хорошая возможность вспомнить события десятилетней давности.

Вышедший в 2015 году зомби-экшен Dying Light стал одним из лучших представителей своего жанра и в значительной степени обеспечил польскому коллективу Techland большой кредит доверия вкупе с мировой известностью в геймерском сообществе.

Как компания впоследствии этим кредитом доверия распорядилась — вопрос дискуссионный, но от идеи выпуска зомби-боевиков она пока не отказывается. В частности, сегодня ночью в рамках мероприятия Summer Game Fest 2025 была объявлена точная дата выхода Dying Light The Beast — ответвления серии, в которой мы вернёмся к роли Кайла Крейна, главного действующего лица первой части.

По сюжету, над Крейном на протяжении долгих лет ставили эксперименты в некой лаборатории, в результате которых ему был возвращён человеческий вид, но при этом в его тело был также «вселён» некий «зверь», в честь которого и названо ответвление. Данная звериная сущность позволяет протагонисту задействовать агрессивный режим, который пригодится ему во время сражений как с ордами зомби, так и с теми, кто мучали его в рамках экспериментов. Крейну удалось сбежать из лаборатории, и теперь им движет исключительно желание мести.

Игра, являющаяся, по сути, самостоятельным дополнением на базе Dying Light 2, выйдет 22 августа на ПК и актуальных консолях. Обладателям максимального издания Dying Light 2 она станет доступна автоматически.

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#techland #dying light #dying light 2 #dying light the beast
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