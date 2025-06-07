Неожиданный анонс игры, разработка которой давно подтверждена.

Июнь это не только первый месяц самого любимого многими сезона, но и пора многочисленных игровых выставок и связанных с ними анонсов. В те минуты, когда выкладывается данная новостная заметка, проходит Summer Game Fest 2025 — крупная игровая презентация, на которой представили массу видеоигр. Большая их часть, естественно, слишком нишевые, чтобы уделять им особое внимание, но отдельные анонсы по-настоящему достойны внимания.

Так, студия Mundfish, получившая известность благодаря научно-фантастическому экшену Atomic Heart в сеттинге альтернативной версии Советского Союза, сегодня официально представила его сиквел.

Из первой информации, доступной на странице Atomic Heart 2 в Steam, стало известно, что новинка порадует геймеров более продвинутым игровым процессом по сравнению с оригинальной игрой: нас ожидает проработанная ролевая система и усовершенствованная «боёвка», что позволит игрокам эффективнее отыгрывать тот или иной стиль.

Проект создаётся на движке Unreal Engine 5, но на данном этапе пока неизвестно, когда он доберётся до релиза. Рискнём предположить, что в лучшем случае в следующем году.

Также Mundfish сегодня анонсировала ролевой многопользовательский боевик The Cube. Подробностей о нём пока нет за исключением того, что его действие будет происходить во вселенной Atomic Heart, а в центре внимания будет гигантский висящий в небе куб.