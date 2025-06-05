При этом действие игры разворачивается в наши дни.

Несколько дней назад разработчики из IO Interactive пообещали, что на этой неделе поделятся первыми подробностями своего нового проекта 007 First Light про начало карьеры Джеймса Бонда. На тот момент игровая общественность, включая журналистов и новостников, предположила, что новинка заглянет на Summer Game Fest или на Xbox Games Showcase, но на деле проект неожиданно для многих презентовали на мероприятии Sony State of Play, посвящённом играм для консолей PlayStation.

Разработчики поделились первой сюжетной информацией проекта, заявили, что он выйдет в следующем году на всех актуальных платформах, а также опубликовали его первый трейлер. Из видеоряда следует, что действие игры развернётся приблизительно в наши дни. Не берёмся судить, как это соотносится с первыми шагами Бонда в качестве агента 007, но у разработчиков ещё будет время объяснить все детали помимо простого заявления о том, что это полностью новая и никак не связанная с предыдущими произведениями во франшизе история.

Согласно официальной информации, Джеймс Бонд перед началом событий 007 First Light был пилотом военно-морских сил и даже успел совершить некий подвиг, после чего ему предложили принять участие в программе подготовки суперагентов.

Судя по кадрам из анонсирующего трейлера, в арсенале нашего протагониста будет большой перечень «шпионских штучек», а во время прохождения нам предстоит приличное количество времени управлять автомобилем. Само прохождение подразумевает как скрытный, так и агрессивный подход. В общем, история IO Interactive как создателей игр серии Hitman даёт о себе знать.

Полноценная презентация игрового процесса 007 First Light запланирована на это лето; пока без подробностей.