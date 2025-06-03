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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
MMO-шутер PIONER от российских разработчиков на следующей неделе обзаведётся демоверсией
Демоверсия приурочена к фестивалю «Играм быть» и завершится вместе с ним же.

Появившийся в рамках пандемии коронавируса фестиваль «Играм быть» в Steam, который позволил игрокам опробовать демоверсии ожидаемых проектов, не выходя из дома, оказался очень успешным, поэтому его стали проводить ежегодно даже несмотря на то, что период самоизоляции давно завершился.

В этом году фестиваль пройдёт с 9 по 16 июня, и в его рамках, в частности, можно будет оценить демоверсию отечественного MMO-шутера PIONER от студии GFA Games, своим сеттингом напоминающего игры серии S.T.A.L.K.E.R.

Отличительной особенностью конкретно этой демоверсии я станет ей публичность: поиграть сможет любой желающий. А вот уже после завершения фестиваля разработчики будут проводить поэтапные закрытые тестирования.

Релиз PIONER должен состояться в текущем году, однако более точных сроков разработчики предоставить пока не готовы. Проект уже пережил не один перенос релиза, но сообщество продолжает держать за него кулачки.

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#pioner #gfa games
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И так нормальный асфальт, сколько можно его там перекатывать😭🤬🤬🤬
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Welsper
21:54
Сидел какое-то время за 32" 16х9: далеко сидеть - для работы неудобно и смысла от 32" нет. близко - так шея устает от киваний вверх вниз. Вертеть головой вправо-влево все-же комфортнее.
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