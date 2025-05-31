Оригинальных причин переноса релиза здесь искать не нужно.

Разработчики видеоигр за последние годы, а если быть откровенными, то за последние полтора десятилетия, очень сильно расслабились и начали позволять себе затягивать сроки релизов. Не берёмся судить, с чем это связано — с отголосками самоизоляции четырёх-пятилетней давности или же с чем-то ещё — но явления такого рода встречаются всё чаще.

Так, например, разработчики из студии TaleWorlds Entertainment объявили о том, что анонсированное этой весной дополнение War Sails к ролевому экшену с элементами стратегии Mount & Blade II Bannerlord выйдет позже, чем предполагалось изначально. Если сперва аддон планировали выпустить в середине июня, то теперь релиз переехал на несколько месяцев вправо по графику — на начало осени.

Пока что девелоперы не торопятся назвать новую дату релиза, зато снабдили нас весьма банальным объяснением причин задержки релиза дополнения: непопулярное решение авторы проекта приняли, чтобы иметь больше времени на «полировку» и доведение аддона до ума.

Дополнение War Sails будет посвящено всему, что связано с тематикой покорения водных и прибрежных пространств. В центре внимания будет новая вдохновлённая скандинавскими воителями игровая фракция.