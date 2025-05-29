У руководителя студии явно проблемы с дипломатичным формулированием своих слов.

«Нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся». Этот отрезок стихотворения Ф. Тютчева нередко используется в качестве самостоятельной цитаты, подразумевающей невозможность спрогнозировать, как на те или иные слова отреагирует их адресат, и что в идеале их (слова) нужно подбирать очень скрупулёзно.

Сильно в этом плане обжёгся глава студии Gearbox Software Рэнди Питчфорд, явно желавший сделать комплимент фанатам серии Borderlands, которые не пожалеют денег на свою любимую игру, но у которого всё получилось ровно наоборот. Питчфорд заявил, что даже если Borderlands 4 будет стоить $80, то истинные фанаты найдут на это деньги. После этого заявления на него обрушился шквал критики, который он до сих пор пытается нивелировать.

Так, Питчфорд заявил, что между ним и сообществом возникло недопонимание. По словам Питчфорда, он пытался донести, что у Borderlands 4 всё будет в порядке даже в том случае, если её цена повысится до $80, потому что у Borderlands есть фанатская база, которая ценит игру и жаждет продолжения. Также глава Gearbox добавил, что решение о повышении цен на игры принимает не он, но очевидно, что к такому ценообразованию сейчас движется вся игровая индустрия.

Питчфорд отметил, что его заявления нередко неправильно интерпретируют, и что лично он как разработчик игр не хотел бы повышения цен. Собственно, здесь мы возвращаемся к первому абзацу данной заметки: слова это инструменты, и ими нужно уметь правильно пользоваться. Возможно, вся недавняя история станет для руководителя Gearbox большим жизненным уроком. Не всем дано быть дипломатами, но иметь хотя бы базовые дипломатические навыки не повредит никому.

Что до Borderlands 4, то она выйдет даже раньше изначально запланированного срока — 12 сентября на всех актуальных платформах.