Об этом сегодня сообщила студия Mundfish.

Хоть студия Mundfish и располагается не в России, дабы видеоигры её производства могли распространяться по всему миру, её продукция российскими геймерами воспринимается как отечественная. И сегодня коллектив поделился радостным известием: аудитория разработанного им научно-фантастического экшена Atomic Heart достигла 10 миллионов человек по всему миру.

Mundfish не стала уточнять, граждане каких государств преимущественно составляют эти 10 миллионов игроков, поэтому предполагать, что львиная доля приходится на постсоветские государства, будет хоть и логично, но как минимум некорректно.

Сейчас студия трудится над продолжением своего проекта про альтернативную версию Советского Союза, и, возможно, он будет анонсирован в рамках одной из летних игровых презентаций.