Проект развивается так давно, что к моменту выхода ему самому уже понадобится ремейк.

Проект Skywind, название которого составлено из Skyrim и Morrowind, и представляющий собой фанатский ремейк третьей части серии The Elder Scrolls на движке пятой части, находится в разработке так давно, что у значительной доли фанатов франшизы все ожидания давно уже угасли. Причем по весьма простой и прагматичной причине: даже если мы доживём до полноценного релиза Skywind, то к тому моменту он будет настолько морально устаревшим, что ему самому потребуется ремейк.

Но шутки шутками, а авторы Skywind время от времени публикуют итоги своей работы, выраженные в продолжительных видеороликах игрового процесса. На выходных, например, создатели фанатского ремейка Morrowind выложили 20-минутное геймплейное видео, в котором запечатлены различные локации родной провинции тёмных эльфов.

Следует отметить, что в конце апреля Bethesda успешно выпустила в свет полноценный ремастер The Elder Scrolls IV Oblivion. На фоне этого успеха не исключено, что уже сейчас в руководстве студии вынашивают идею выпуска обновлённой версии The Elder Scrolls III Morrowind. В конце концов, именно старая добрая «Морра» создала основную фанатскую базу серии и именно её геймеры просили обновить чаще всего.

А уж как при таком вполне реалистичном развитии событий будут себя чувствовать создатели Skywind, вопрос дискуссионный.