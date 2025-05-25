Не сказать, что такое развитие событий не было ожидаемым.

За десятилетия существования Blizzard Entertainment в ней сменилось уже не одно поколение талантливых разработчиков. Часть из них, покидая компанию, основывали собственные студии с планом по выпуску собственных видеоигр. Учитывая, что ни одного известного или даже хотя бы достойного упоминания проекта от «экс-сотрудников Blizzard» мы за все эти десятилетия так и не получили, нетрудно прийти к простому выводу, что Blizzard это больше, чем просто сумма его составных частей.

На выходных у этой логики появилось очередное подтверждение: динамичная стратегия в реальном времени Battle Aces от основанной выходцами из Blizzard студии Uncapped Games не увидит свет, о чём объявили сами разработчики. По их словам, отзывы, полученные в ходе тестирования, оказались несовместимыми с дальнейшей разработкой проекта.

За данным заявлением, которому позавидует любой политик, которому нужно уйти от прямого ответа на конкретный вопрос, вероятнее всего, скрывается то, что геймеры в рамках тестирования предложили внести в Battle Aces слишком много необходимых игре изменений, и в студии не нашли для этого материальных возможностей. Собственно, так регулярно случается, когда разработчики сами не знают, какой продукт нужен аудитории, в результате чего ваяют его по своему усмотрению, сталкиваясь затем с неудобной объективной реальностью.

Конкретно для Uncapped Games вышеуказанная новость — это, возможно, конец её короткой карьеры. Для игровой индустрии в целом известие, скорее, позитивное: игр, созданных без какой бы то ни было идеи кроме желания заработать деньги, на прилавках и без того хватает с избытком.