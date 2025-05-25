Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Разработка стратегии Battle Aces от ветеранов Blizzard прекращена
Не сказать, что такое развитие событий не было ожидаемым.

За десятилетия существования Blizzard Entertainment в ней сменилось уже не одно поколение талантливых разработчиков. Часть из них, покидая компанию, основывали собственные студии с планом по выпуску собственных видеоигр. Учитывая, что ни одного известного или даже хотя бы достойного упоминания проекта от «экс-сотрудников Blizzard» мы за все эти десятилетия так и не получили, нетрудно прийти к простому выводу, что Blizzard это больше, чем просто сумма его составных частей.

На выходных у этой логики появилось очередное подтверждение: динамичная стратегия в реальном времени Battle Aces от основанной выходцами из Blizzard студии Uncapped Games не увидит свет, о чём объявили сами разработчики. По их словам, отзывы, полученные в ходе тестирования, оказались несовместимыми с дальнейшей разработкой проекта.

За данным заявлением, которому позавидует любой политик, которому нужно уйти от прямого ответа на конкретный вопрос, вероятнее всего, скрывается то, что геймеры в рамках тестирования предложили внести в Battle Aces слишком много необходимых игре изменений, и в студии не нашли для этого материальных возможностей. Собственно, так регулярно случается, когда разработчики сами не знают, какой продукт нужен аудитории, в результате чего ваяют его по своему усмотрению, сталкиваясь затем с неудобной объективной реальностью.

Конкретно для Uncapped Games вышеуказанная новость — это, возможно, конец её короткой карьеры. Для игровой индустрии в целом известие, скорее, позитивное: игр, созданных без какой бы то ни было идеи кроме желания заработать деньги, на прилавках и без того хватает с избытком.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#uncapped games #battle aces
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
18
«Красные глаза» танков Т-90 – от чего защищает комплекс «Штора» и как работает на самом деле
3
8 нюансов, на которые нужно обратить внимание при выборе автомобильного видеорегистратора
4
Анализ рынка видеоигр - Xbox ведет переговоры о покупке Steam, EGS, Uplay и других игровых магазинов
5

Сейчас обсуждают

Alex Look
14:37
"Фотография латимерии in situ, сделана на глубине -134 м" — Глубина – это вниз. Под воду. Но если она со знаком минус — закрывайте форточки ...
Истребитель Су-57 получит систему искусственного интеллекта «второй пилот»
Waramagedon
14:32
спокойно наездишься, неужели взрослому 2кг трудно носить с собой?
Как прокачать старый ноутбук в 2025 году, вложив минимум средств и без похода в сервис
Malfoi
14:26
Напомните когда это Кинжал вынес Patriot? Если речь идёт об ударе Киева после того, как беспилотник взорвался над кремлём, то на видео "поражения" Patriot видно как Кинжал был перехвачен и поразил его...
Трамп заявил о начале «массового производства» гиперзвуковых ракет в США
Chatо - bоt
14:14
Обвиняя Россию, Рыжий просто подтверждает продажную суть своего Заморского эльфятника. Храните свои разработки в ̶С̶б̶е̶р̶е̶г̶а̶т̶е̶л̶ь̶н̶о̶й̶ ̶к̶а̶с̶с̶е̶ за 7-ю замками, тов. пендосы.
Трамп заявил о начале «массового производства» гиперзвуковых ракет в США
Роман Литвяков
14:14
Походу надо комп обновлять. Буду с вертушек ногебать и фармить личинок
Опубликовано более 90 минут игрового процесса Battlefield 6 на PS5
Waramagedon
14:13
с телефона ты ничего особо не сделаешь, даже в ворде. работать с телефона это дурачество и вред здоровью.
Как прокачать старый ноутбук в 2025 году, вложив минимум средств и без похода в сервис
Waramagedon
14:12
в гарантии могут отказать только полному дебилу.
Как прокачать старый ноутбук в 2025 году, вложив минимум средств и без похода в сервис
Waramagedon
14:11
ну так скидывай файлы на архивный хдд. Стоят как единственные и системные. думаешь 990 самсунги в гарантию не уходят?
Как прокачать старый ноутбук в 2025 году, вложив минимум средств и без похода в сервис
Waramagedon
14:06
Развозчиков и русских хватает, дело не в в нацпризнаке развозчика. каждый выбирает транспорт по себе и по своим возможностям.
В России начнутся продажи 8-сильного микроавтомобиля Fiat Topolino с возможностью ездить без дверей
Chatо - bоt
14:05
Хорошая идея, туры "Фкусножрать" для взаимоизучения народами народов.Должно взлететь, КМК.
Вкус единства: Россия предлагает создать этногастрономическую ассоциацию БРИКС
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем