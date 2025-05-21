Пока что, впрочем, никто ничего не обещает.

Шутер с элементами выживания Atomfall для многих стал неожиданно приятным открытием, а для его разработчиков — столь же неожиданно приятным успехом. Проект стал самым крупным релизом от студии Rebellion, и хотя львиной долей успеха он обязан подписке Game Pass, это всё равно позитивный результат, который позволяет девелоперам с оптимизмом смотреть в будущее.

Так, руководитель Rebellion Джейсон Кингсли заявил, что несмотря на все опасения, связанные с включением Atomfall в состав подписки, они не оправдались, и даже наоборот — позволили повысить узнаваемость как самой игры, так и её студии-разработчика.

На фоне успеха Кингсли заявил, что в Rebellion допускают возможность работы над сиквелом Atomfall, хотя пока об этом и рано рассуждать. Глава студии напомнил, что она специализируется на проектах в среднем диапазоне бюджета, и масштабные AAA-проекты ей, по крайней мере, на данном этапе, не по силам.

Следует отметить, что Atomfall получила преимущественно положительные оценки пользователей, а основные претензии геймеров сводятся к недостаточному уровню проработки игровых механик. Учитывая, что это первый опыт Rebellion в данном жанре, относиться к просчётам следует с пониманием и с надеждой на то, что в возможном сиквеле все недоработки будут исправлены.