В целом, всё стандартно для игр данной серии.

Серия Anno является одной из самых любимых среди любителей создавать величественные виртуальные города. Анонсировав Anno 117 Pax Romana, разработчики решили совместить жанр градостроительной стратегии и популярный древнеримский сеттинг, и вот сегодня нашему вниманию был представлен шестиминутный обзорный видеоролик с демонстрацией игрового процесса новинки.

В целом, кардинальных изменений в игровом процессе в Anno 117 Pax Romana нет, что вполне естественно, ведь в противном случае игра перестанет быть собой. Как и в предыдущих проектах серии, нам нужно будет развивать города, добывать ресурсы и удовлетворять постоянно растущие по мере развития поселения потребности горожан.

Заявлено наличие расширенной исследовательской ветки, появление новых механик игрового процесса, но в остальном перед нами всё та же представительница ценимой многими серии.

Релиз Anno 117 Pax Romana должен состояться до конца текущего года. Напомним, что по традиции серии, сумма всех цифр в названии игр должна составлять 9. Отсюда и получаются такие, на первый взгляд, сумбурные и случайные наименования, в которых на деле нет ничего случайного.