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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
EA намерена обязать сотрудников работать в офисе три дня в неделю
В противовес «удалёнке», которая заметно снизила производительность труда.

Несмотря на то, что пандемия осталась в кажущемся сейчас далёким прошлом, её последствия остаются с нами и по сей день. В частности, активный переезд работников из офисов на «удалёнку» — это именно следствие требований по соблюдению карантина и самоизоляции.

С тех пор люди привыкли работать из дома и возвращаться в офисы, что вполне естественно, не желают. Работодатели, в свою очередь, жалуются, что от этого страдает производительность труда, поскольку далеко не все сотрудники способны себя контролировать и не отвлекаться на сторонние активности в течение рабочего дня.

Вот и компания Electronic Arts стремится вернуть организацию рабочего процесса к положению до коронавируса. С этой целью руководство компании намерено обязать сотрудников, проживающих в радиусе 30 миль (48 километров) от места работы, три рабочих дня в неделю трудиться в офисе. Данный подход в EA окрестили «гибридной» моделью трудоустройства.

Сотрудников, проживающих за пределами этого радиуса, сохранят на «удалёнке», если только их должность не предусматривает обязательного присутствия на рабочем месте в офисе. Новых сотрудников на удалённый режим работы EA нанимать перестанет; исключения будут делать только по указанию руководства компании.

Сложно сказать, приведёт это к желаемому для Electronic Arts результату или нет. С одной стороны, безусловно, самоконтроль в домашних условиях — это качество, которым обладают далеко не все работники. С другой стороны, добираться до места работы — это время, которое изымается из личного и, что самое важное, неоплачиваемого времени работника, и которое тот тратит в ущерб другим делам.

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#экономика #electronic arts
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