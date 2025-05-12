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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Закрытое тестирование кооперативного шутера FBC Firebreak от авторов Control стартует в этот четверг
И продлится до следующего понедельника.

Кооперативный шутер от первого лица FBC Firebreak, в плане сеттинга являющийся ответвлением мистического экшена Control, стремительно приближается к релизу, а это значит, что скоро должно пройти его публичное тестирование. Об открытом тестировании речи пока не ведётся, но закрытый тест начнётся уже в этот четверг, 15 мая, о чём официально заявила студия Remedy.

Закрытое тестирование продлится четыре дня — до 19 мая — на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Предположительно, этого времени будет более чем достаточно, чтобы ознакомиться с новинкой и всеми её геймплейными особенностями.

С сегодняшнего дня начался приём заявок на участие в закрытом тестировании. Сколько всего игроков допустят к предрелизной проверке шутера, не уточняется, но Remedy утверждает, что попасть на закрытый тест смогут не все. В общем, если вам повезёт, то приглашение «упадёт» в ваш электронный почтовый ящик.

Полноценный же релиз FBC Firebreak назначен на 17 июня.

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#remedy #fbc firebreak
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