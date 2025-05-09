Играть с комфортом — это недешёвое удовольствие.

Гангстерский экшен от третьего лица Mafia The Old Country выйдет в свет только через три месяца, но возможность прикинуть, готовы ли к его прохождению в техническом плане, появилась уже сейчас. Разработчики из Hangar 13 совместно с издательством 2K Games опубликовали на Steam-странице новинки её системные требования, которые сложно назвать демократичными или щадящими.

Минимальные требования (средние настройки графики, разрешение 1080p) выглядят следующим образом:

процессор: AMD Ryzen 7 2700X или Intel Core i7-9700K;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT или NVIDIA GeForce RTX 2070;

55 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10 или Windows 11.

Рекомендуемые системные требования (высокие настройки графики, разрешение 1440p):

процессор: AMD Ryzen 7 5800X или Intel Core i7-12700K;

32 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: AMD Radeon RX 6950 XT или NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti;

55 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10 или Windows 11.

По какой причине авторы игры подгоняют рекомендованные системные требования игры под разрешение, которым, согласно статистике Steam, пользуются всего 19,9 % игроков, сказать сложно. Правильнее было бы упомянуть в рекомендованных требованиях разрешение 1080p при высоких настройках графики.

Напомним, что в Mafia The Old Country мы отправимся на Сицилию образца начала XX века и будем играть за персонажа по имени Энцо Фавара, молодого гангстера, которому предстоит доказать свою значимость для сицилийской мафии. Релиз игры состоится 8 августа на всех актуальных платформах.