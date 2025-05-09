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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Работа над Death Stranding 2: On the Beach завершена, игра отправилась в печать
Также это означает, что дата релиза теперь изменится только в случае форс-мажора.

Разработчики из Kojima Productions вместе с самим Хидео Кодзимой объявили о том, что продолжение приключений Сэма Портера Бриджеса «ушло на золото». Данным сильно утратившим в наши дни свой первоначальный смысл термином разработчики видеоигр пользуются, чтобы обозначить финальный этап производства, когда итоговый «билд» игры собран и отправлен в печать на создание копий для последующей продажи.

Таким образом, работа над Death Stranding 2: On the Beach отныне полностью завершена, а если какие бы то ни было ошибки и недоработки в ближайшие недели будут обнаружены, то их постараются исправить вместе с приуроченным к релизу игры обновлением.

Сегодняшнее известие также означает, что релиз Death Stranding 2: On the Beach, назначенный на 26 июня, будет отложен только в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Прецеденты в игровой индустрии, когда релиз откладывался после заявления об отправке новинки в печать, существуют, но они слишком редки, чтобы заострять на них внимание.

Death Stranding 2: On the Beach выйдет на PlayStation 5. Версия для персональных компьютеров не заявлена, но логично предположить, что она появится чуть позже. В конце концов, первая часть приключений Сэма Бриджеса значительную часть аудитории обрела именно на компьютерах, и людям интересно увидеть продолжение.

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#sony #kojima productions #death stranding #death stranding 2 #death stranding 2 on the beach
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