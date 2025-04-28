Ситуацию сложно назвать неожиданной, ведь так и должно было произойти.

В прошлый вторник слухи и утечки полностью подтвердились, и Bethesda совместно со своей партнёрской студией Virtuos представила ремастер ролевой игры The Elder Scrolls IV Oblivion. Несмотря на то, что релиз состоялся в не самый удачный с точки зрения игровой индустрии день — будний, да ещё и посередине рабочей недели — проект был тепло встречен и стал самой популярной игрой в Steam из числа новинок.

На тот момент было очевидно, что высокая статистика «онлайна» ещё не окончательная, и следует дождаться выходных, когда основное количество игроков смогут приступить к прохождению. Так оно и получилось: в воскресенье вечером в Steam-версии The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered был зафиксирован рекордный на данный момент пиковый «онлайн» в 216 784 пользователя. Статистика на других платформах не оглашается, но рискнём предположить, что тенденция на них в целом аналогична.

Напомним, что The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered это именно графическое обновление игры с переносом её на движок Unreal Engine 5 при сохранении всех игровых механик и особенностей оригинала. Иными словами, если вы в своё время обошли «Обливион» стороной из-за его технологического несоответствия году выпуска, то сейчас самое время наверстать упущенное.