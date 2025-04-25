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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Масштабное бета-тестирование MMORPG Dune Awakening стартует 9 мая
И продлится порядка трёх суток.

На фоне роста популярности «Дюны» как вселенной разработчики видеоигр тоже не сидят без дела и создают проект Dune Awakening в наиболее популярном, как им кажется, жанре — MMORPG. Релиз новинки состоится уже через полтора месяца, а это значит, что перед выходом её, по правилам игровой индустрии, должно ожидать крупное бета-тестирование.

Так оно и произойдёт. Сегодня разработчики из студии Funcom сообщили, что «масштабное» бета-тестирование Dune Awakening начнётся 9 мая и продлится вплоть до 12 мая. Для граждан России это особенно хорошее известие, поскольку тест выпадает на вторые майские праздники.

Важной особенностью грядущего бета-тестирования является то, что разработчики разрешают всем участникам транслировать игровой процесс, делиться подробностями и вообще ни в чём себе не отказывать. По сути, авторы используют бета-тест в том числе и в качестве демонстрационной версии Dune Awakening для всех желающих.

Чтобы получить доступ к тестированию Dune Awakening, нужно проследовать на Steam-страницу игры и нажать на заветную кнопку «Запросить доступ» к Dune Awakening Playtest.

Релиз MMORPG назначен на 10 июня.

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#funcom #dune awakening #dune: awakening
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