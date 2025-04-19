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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
EA анонсировала пошаговую тактику Star Wars Zero Company от выходцев из студии-разработчика XCOM
Если всё сложится удачно, то новинка станет XCOM'ом в мире «Звёздных войн».

Современная игровая индустрия напоминает сосуд с дыркой. Информация в таком сосуде держится плохо: в частности, о существовании пошаговой тактики Star Wars Zero Company мы знаем уже пару недель. Сегодня издательство Electronic Arts решило перестать изображать секрет существования данного проекта, и представила его официально.

Как и утверждали утечки, Star Wars Zero Company станет пошаговой тактикой с элементами стратегии. За разработку проекта отвечает коллектив Bit Reactor, костяк которой состоит из выходцев из студии Firaxis Games, широко известной, как разработчика пошаговых тактик XCOM про отражение инопланетной угрозы.

С точки зрения внутренней хронологии действие Star Wars Zero Company происходит в период Войн клонов, а в нашу задачу войдёт управление отрядом наёмников под «Нулевая рота» (Zero Company) — собственно, и давшим игре её подзаголовок. Главным действующим лицом игры является командир вышеуказанной роты Хоукс, ранее служивший в республиканской армии, но затем отправившийся на вольные хлеба.

Конкретики в отношении игрового процесса пока нет, но из опубликованных первых кадров можно прийти к выводу, что у новинки действительно много общего с XCOM. Релиз Star Wars Zero Company состоится в 2026 году на ПК, Xbox Series и PlayStation 5.

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#electronic arts #bit reactor #star wars zero company
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