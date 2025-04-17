Это уже после всех предыдущих утечек.

На сегодняшний день существование ремастера The Elder Scrolls IV Oblivion является секретом лишь для тех, кто ни капельки не интересуются игровыми новостями. В Сеть уже просочились и скриншоты, и различные промо-материалы, а сведениями о дате выхода обновлённой версии культовой RPG делится даже официальный бот поддержки Xbox.

Теперь в Сети появилось ещё одно подтверждение факта существования ремастера The Elder Scrolls IV Oblivion. Один из пользователей Reddit воспользовался инструментами Google Tag Manager, с помощью которых обнаружил, что в исходном коде официального сайта Bethesda Softworks содержатся упоминания The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered.

Кроме того, проведённое небольшое расследование показывает, что соответствующие упоминания появились на официальном сайте компании лишь неделю назад, то есть, тогда, когда по Сети стали активно распространяться «инсайдерские» сведения о ремастере.

По неподтверждённым сведениям, The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered выйдет 21 апреля. Хотя современные возможности нейросетей и позволяют создавать практически неотличимые от реальности «фейки», но конкретно в данном случае слишком многие моменты складываются в целостную и логичную картину.