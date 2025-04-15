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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Baldur’s Gate 3 получила финальный крупный патч со списком изменений на несколько десятков страниц
Разработчики из Larian Studios продолжают подавать пример в индустрии.

Ролевая игра Baldur’s Gate 3 не раз успела стать примером того, как разработчикам необходимо подходить к выполнению своих прямых обязанностей. Проект продаётся по максимально адекватной текущему времени цене, разработчики не лезут в политику и не лишают те или иные рынки доступа к своему творению, а также продолжают поддерживать свой продукт контентными обновлениями.

Но даже такие образцы для подражания рано или поздно сворачивают поддержку своего проекта, чтобы уделять больше внимания будущим творениям. Так, сегодня представители Larian Studios сообщили о выпуске для Baldur’s Gate 3 финального крупного обновления. При этом, когда авторы говорят «крупном» патче, то они отнюдь не преувеличивают: список изменений, исправлений и нововведений растянулся почти на пятьдесят страниц.

Среди основных нововведений такие полезные функции, как кроссплатформенный мультиплеер, новые подклассы персонажей, обновлённые инструменты для создателей модификаций, добавление коллекционных карточек для пользователей Steam и многое другое. В остальном же в списке фигурируют преимущественно исправления ошибок, улучшения производительности и другие изменения технического характера, которые слишком многочисленны и однотипны, чтобы упоминать их по отдельности.

Выход последнего крупного обновления не означает, что Larian Studios перестанет выпускать патчи поменьше, но из комментария студии следует, что приоритетной становится работа именно над её следующим проектом. О котором, впрочем, пока ничего неизвестно.

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#larian studios #baldurs gate 3 #baldurs gate iii
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