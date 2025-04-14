При желании игру также можно забрать на Xbox или на ПК через GOG.

Время продолжает нещадно лететь: не успели мы и обернуться, как серии шутеров Metro исполнилось пятнадцать лет. Хотя формально Metro 2033 как первая часть франшизы вышла в свет в середине марта 2010 года, празднование пятнадцатилетия в студии 4A Games решили растянуть, причём сделать это не только со вкусом, но и разделив радость с теми, без кого её бы не было вовсе — с геймерами.

Так, с сегодняшнего вечера и в течение ближайших 48 часов все желающие смогут забрать подарочную версию Metro 2033 Redux. После получения подарка он останется с вами навсегда — по крайней мере, до тех пор, пока существуют платформы и сервисы цифровой дистрибуции, на которые вы себе его заберёте.

Акция доступна для персональных компьютеров в Steam и GOG, а также для консолей семейства Xbox. Примечательно, что для российских учётных записей предложение тоже актуально. Не берёмся судить, по ошибке это произошло или нет, поэтому лучше не откладывать получение подарка в долгий ящик.

Напомним, что Metro 2033 Redux это графически усовершенствованная (ремастер) версия оригинальной культовой видеоигры про приключения Артёма в московском метро и за его пределами. С тех пор на свет появились Metro Last Light и Metro Exodus, а сейчас в стенах 4A Games трудятся над следующей частью серии, подробностями которой, впрочем, разработчики пока не делятся.