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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Авторы «Смуты» уже работают над продолжением игры
Хорошо это или плохо, каждый пусть решает для себя сам.

Историческая RPG «Смута» от российской студии Cyberia Nova, как ни странно, стала самым распиаренным проектом в отечественном геймерском сообществе. Сам проект, как это принято говорить, не более чем «крепкий середняк», и вот, сегодня разработчики сообщили, что уже работают над продолжением своего творения.

По словам продюсера «Смуты» Андрея Белова, завтра игра получит последнее обновление, после которого коллектив полностью перейдёт на работу над продолжением. Как отметил Белов, цели, которые были поставлены перед командой в первой части «Смуты» и её пострелизной поддержке, достигнуты.

Завтрашнее обновление улучшит игровые катсцены, исправит ещё оставшиеся в игре баги и огрехи, а также порадует геймеров переозвученными диалогами.

Теоретически, сиквел сможет превзойти оригинал, особенно, учитывая тот факт, что девелоперы набили руку и могут предложить больше, чем в первой «Смуте».

#cyberia nova #«смута»
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