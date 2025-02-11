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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Sid Meier’s Civilization VII добралась до релиза, пользовательские оценки новинки весьма низкие
И оценки набрались ещё с раннего доступа от предзаказчиков. Хоть какая-то в них (предзаказчиках) польза.

Несмотря на то, что разработка современных видеоигр становится всё менее трудозатратным делом, промежутки между новыми проектами в культовых франшизах постоянно увеличиваются. Связано это, нет, конечно же не со сложностью производства, а с тем фактом, что издатели до последнего выжимают из игр все соки в плане «донатов» и платного контента, и культовая серия Sid Meier’s Civilization не является исключением. Издатель эксплуатировал Civilization VI, пока не заработал на ней всё, что мог заработать, после чего началось производство Civilization VII. И вот, сегодня у седьмой номерной части легендарной серии глобальных стратегий состоялся полноценный релиз.

Технически, пользователи играют в Civilization VII уже несколько дней — за счёт раннего доступа в качестве бонуса за предзаказ делюкс-издания — но формально релиз состоялся именно сегодня. И вот, на сегодняшний день у игроков за счёт предзаказчиков накопился богатый багаж знаний относительно новинки. Судя по среднему пользовательскому рейтингу Civilization VII в Steam, игра получилась ниже среднего.

Во многом это связано с контентной бедностью новинки, особенно, в сравнении с предыдущей частью после выхода всех обновлений, дополнений и DLC, с явно вырезанным контентом с целью его дальнейшей продажи в качестве дополнений, с неудобным интерфейсом, с проблемами с балансом и многим другим. На сегодняшний день лишь 52 % пользователей сочли приобретение Civilization VII достойной тратой немалых денег.

На самом деле, ничего удивительного или нестандартного в этом нет: новые игры серии Sid Meier’s Civilization всегда в плане контента уступали предыдущим играм серии, поэтому выход новой части — это всегда хороший повод присмотреться к части предыдущей. Почему Firaxis ничего с этим положением дел не делает, вопрос, ответ на который может дать только коммерческий провал Civilization VII. Если он, конечно, случится. Впрочем, судя по количеству оформивших предзаказы на кота в мешке, оказание жёсткого давления на разработчика — это не про геймеров.

#2k games #firaxis games #civilization vii #sid meiers civilization vii
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