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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В Kingdom Come Deliverance II на выходных находились свыше 254 тысяч игроков одновременно
Об этом свидетельствует статистика SteamDB.

Назвать Kingdom Come Deliverance II игрой AAA-класса, безусловно, нельзя, потому что она не соответствует данному классу ни в плане бюджета, ни в плане масштабов целевой аудитории, но факт заключается в том, что проект удивительно приблизился к этому высокому званию. На первых выходных после релиза данный факт стал особенно очевидным: одновременный «онлайн» Kingdom Come Deliverance II в воскресенье, 9 февраля, превысил 254 тысячи человек, о чём свидетельствует статистика ресурса SteamDB, собирающего сведения напрямую из Steam.

Понятно, что сегодня этот показатель продолжит расти, поскольку вечер воскресенья в наиболее играющих странах ещё только начинается.

Напоминаем, Kingdom Come Deliverance II является продолжением средневековой RPG от Warhorse Studios и рассказывает о приключениях Индржиха. Игроки уже отметили прогресс в сиквеле по всем параметрам. Собственно, успех Kingdom Come Deliverance II и связан с тем, что разработчики исполнили свои обещания и сделали новинку лучше оригинала, не добавив в него ничего откровенно лишнего. Для успеха много не надо.

#deep silver #warhorse studios #warhorse #kingdom come deliverance 2 #kingdom come deliverance ii
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