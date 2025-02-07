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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Авторы Civilization VII пообещали исправить интерфейс после шквала негативных отзывов игроков
Н — Необучаемость. Причём как разработчиков, так и игроков.

Разработчики из Firaxis Games демонстрируют поистине поразительную стабильность в деле тотального непонимания, как правильно делать интерфейс для глобальной стратегии. Мы не раз отмечали, что нет ничего более важного в играх данного жанра, чем удобный, интуитивный интерфейс, ведь 99 % игрового процесса в них так или иначе связаны со взаимодействием с этим самым интерфейсом. Тем не менее, что в Civilization V, что в Civilization VI, и вот теперь, как выясняется, в Civilization VII интерфейсы настолько неудобные и неинтуитивные, что становятся одной из причин резко негативных пользовательских отзывов вкупе с резкой активизацией моддеров, которые исправляют интерфейс, исходя из соображений эргономики и логики.

Почему профессиональные девелоперы не понимают таких простых, мы бы даже сказали базовых вещей, вопрос пока не риторический, но как минимум открытый. Но работать над этим вопросом придётся, потому что Civilization VII среди наиболее нетерпеливых геймеров (тех, кто оформили предзаказ на расширенное издание и получили ранний доступ за несколько дней до полноценного релиза) получила крайне невысокие оценки, преимущественно связанные именно с интерфейсом.

К удивлению, в Firaxis прислушались к отзывам и пообещали, что в числе первых изменений внесут изменения в пользовательский интерфейс. Авторы пообещали решить проблему со слабой читаемостью игровой карты, а также повысить интуитивность и удобство интерфейса.

Почему для этого нужно было испытать ярость геймерского сообщества, неясно. К сожалению, в студиях-разработчиках давно уже нет отдела контроля качества, а сами девелоперы при создании тех или иных элементов того же интерфейса руководствуются только им понятной логикой. К счастью, такой подход перестал «прокатывать»: геймеры, преимущественно расположенные в государствах, в которых сейчас экономические кризисы вследствие известных событий, ценят своё время и деньги, и не стесняются высказывать мнение относительно любителей выпускать полуфабрикат под видом полноценного продукта.

Решить эту проблему можно только практикой повсеместного отказа от предзаказывания видеоигр. В данном действии никогда не было никакого смысла, потому что количество данного товара неограничено, зато разработчики и издатели стремительно расслаблялись. В итоге индустрия сейчас в том состоянии, в котором она есть: в весьма сомнительном и совершенно не клиентоориентированном.

#2k games #firaxis games #civilization vii #sid meiers civilization vii
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