Достойный сиквел, считают геймеры.

Вчера состоялся долгожданный многими релиз Kingdom Come Deliverance II — продолжения средневековой RPG от коллектива Warhorse Studios, получившего в своё время большое количество поклонников. Игроки опасались, что сиквел не оправдает надежд, но, судя по первым партиям пользовательских оценок в Steam, опасения, к счастью, не оправдались.

Как пишут пользователи, 93 % которых довольны покупкой, перед нами достойное продолжение приключений Индржиха, в котором учтены как положительные моменты из первой части, так и исправлены её ошибки повествовательного и геймплейного характера. Также геймеры отмечают симпатичную графику, достойную оптимизацию и в целом высокий технический уровень новинки.

Понятно, что на данном этапе многих захлёстывают эмоции — кто-то даже пророчит Kingdom Come Deliverance II звание игры года — но предельно очевидно, что впереди в этом году нас ждёт масса новых игр, у которых с колоссальной долей вероятности будет больше объективных причин стать играми года.

Kingdom Come Deliverance II официально недоступна для покупки в России, потому что компания Embracer Group, владеющая издательством Deep Silver, обеспечившим выпуск новинки, присоединилась к незаконным антироссийским ограничениям и ушла с российского рынка. Так что либо игру приобретать в обход рестрикций, либо получать её неэкономическим способом, либо ждать, пока холдинговая компания образумится.