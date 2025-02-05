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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Средневековая RPG Kingdom Come Deliverance II получила очень высокие пользовательские оценки
Достойный сиквел, считают геймеры.

Вчера состоялся долгожданный многими релиз Kingdom Come Deliverance II — продолжения средневековой RPG от коллектива Warhorse Studios, получившего в своё время большое количество поклонников. Игроки опасались, что сиквел не оправдает надежд, но, судя по первым партиям пользовательских оценок в Steam, опасения, к счастью, не оправдались.

Как пишут пользователи, 93 % которых довольны покупкой, перед нами достойное продолжение приключений Индржиха, в котором учтены как положительные моменты из первой части, так и исправлены её ошибки повествовательного и геймплейного характера. Также геймеры отмечают симпатичную графику, достойную оптимизацию и в целом высокий технический уровень новинки.

Понятно, что на данном этапе многих захлёстывают эмоции — кто-то даже пророчит Kingdom Come Deliverance II звание игры года — но предельно очевидно, что впереди в этом году нас ждёт масса новых игр, у которых с колоссальной долей вероятности будет больше объективных причин стать играми года.

Kingdom Come Deliverance II официально недоступна для покупки в России, потому что компания Embracer Group, владеющая издательством Deep Silver, обеспечившим выпуск новинки, присоединилась к незаконным антироссийским ограничениям и ушла с российского рынка. Так что либо игру приобретать в обход рестрикций, либо получать её неэкономическим способом, либо ждать, пока холдинговая компания образумится.

#deep silver #warhorse studios #warhorse #kingdom come deliverance 2 #kingdom come deliverance ii
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