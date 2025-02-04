Фанатам жанра будет настоящий подарок.

Быть может, Wreckfest в своё время и не смогла стянуть корону царя жанра разрушительных гонок у серии Carmageddon, но завоевать преданную фанатскую базу проекту удалось до такой степени, чтобы обосновать появление сиквела. И вот, уже совсем скоро ценители жанра смогут оценить нововведения Wreckfest 2: сегодня разработчики из Bugbear сообщили о том, что ранний доступ в Steam к их творению откроется 20 марта текущего года.

Согласно обещаниям разработчиков, Wreckfest 2 порадует игроков новым физическим движком, который обеспечит высокий уровень реализма при игровом процессе. С момента выхода первой Wreckfest прошло уже, страшно сказать, 11 лет с учётом раннего доступа и 7 лет с учётом только полноценной версии, и за это время технологии шагнули далеко вперёд. Вот разработчики из Bugbear и постарались максимально их задействовать.

Как долго авторы намерены продержать Wreckfest 2 в раннем доступе, пока неизвестно. Ясно одно: к раннему доступу проект подходит в неплохом контентном состоянии: будут доступны основные игровые режимы в лице гонок и дерби, а также сетевой мультиплеер.