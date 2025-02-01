Осталось сто человек. Для разработки игр и этого выше крыши, если по совести.

За многие годы мы привыкли к тому, что «разработка видеоигр дорожает», хотя, если говорить объективно, дорожать там нечему, и данный процесс должен наоборот постоянно дешеветь по причине появления широкодоступных движков, на которых и делаются видеоигры. По сути, в студиях безумно раздуты штаты, продвигаются различные сомнительные кампании, и всё это требует содержания. Вот в BioWare, вернее, в Electronic Arts как издательстве, которое оплачивает деятельность некогда обожаемой всеми студии, призадумались на эту тему.

Результатом стало сокращение сотрудников, и на сегодняшний день, как сообщает авторитетный инсайдер и по совместительству обозреватель Bloomberg Джейсон Шрайер сообщил о том, что студия, которая в прошлом году выпустила Dragon Age The Veilguard, не сумевший достигнуть даже минимальных целей Electronic Arts по продажам, отныне состоит всего из ста человек. Сокращению подвергся каждый второй сотрудник коллектива.

Как пишет Шрайер, первоначально сотрудников должны были временно перевести в другие коллективы, подотчётные Electronic Arts, и трудиться над другими видеоиграми издательства, но затем перевод приобрёл статус постоянного. Связано это с тем, что сейчас в BioWare попросту не требуется столько сотрудников: Dragon Age The Veilguard, какой бы неудачной она ни была, вышла, а следующая Mass Effect находится на совсем ранних стадиях разработки, чтобы оправдать штат из двухсот человек.

Получается, что на развитие Mass Effect в BioWare будут набирать разработчиков заново, и связано это с желанием Electronic Arts сэкономить. Обвинять здесь издательство не в чем: игровая индустрия на фоне экономического кризиса теряет платёжеспособных геймеров, и издательству не остаётся ничего другого, как оптимизировать расходы. Капитализм, и обижаться здесь не на что.