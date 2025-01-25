Коллектив GamesVoice за последние несколько лет стал широко известен отечественному геймеру, ведь именно он выпускает качественные локализации новых (и не только) видеоигр, задействуя для этого профессиональных актёров, ранее сотрудничавших с официальными локализаторами проектов в России. И вот, теперь настал черёд любителей вспомнить беззаботное детство: GamesVoice выпустила озвучку Grand Theft Auto Vice City.
Соответствующей новостью студия поделилась на своей официальной странице в VK, там же разместив и видеоролик с демонстрацией локализации, в котором можно услышать знакомые голоса.
Как отметили авторы, работоспособность созданной ими русской локализации GTA Vice City была проверена в Steam-версии игры, на оригинальной дисковой лицензии, а также на современном ремастере Definitive Edition. Озвучка не функционирует с версией от российского издателя 1С.
Grand Theft Auto Vice City вышла в 2002 году. Действие игры разворачивается в вымышленном городе Вайс-Сити (прообразом стал город Майами, Флорида, США) в 1980-х, считающихся золотой эпохой в США с культурной точки зрения. Главный герой — гангстер Томми Версетти, выполняющий щекотливые задания и впоследствии становящийся криминальным хозяином всего города.
В текущем году должна выйти Grand Theft Auto VI, которая вернёт фанатов серии в полюбившийся им курортный город. Хотя, конечно, ничего общего с атмосферой Vice City у «шестёрки» не будет, по целому ряду понятных и объективных причин.