Стараниями студии GamesVoice.

Коллектив GamesVoice за последние несколько лет стал широко известен отечественному геймеру, ведь именно он выпускает качественные локализации новых (и не только) видеоигр, задействуя для этого профессиональных актёров, ранее сотрудничавших с официальными локализаторами проектов в России. И вот, теперь настал черёд любителей вспомнить беззаботное детство: GamesVoice выпустила озвучку Grand Theft Auto Vice City.

Соответствующей новостью студия поделилась на своей официальной странице в VK, там же разместив и видеоролик с демонстрацией локализации, в котором можно услышать знакомые голоса.

Как отметили авторы, работоспособность созданной ими русской локализации GTA Vice City была проверена в Steam-версии игры, на оригинальной дисковой лицензии, а также на современном ремастере Definitive Edition. Озвучка не функционирует с версией от российского издателя 1С.

Grand Theft Auto Vice City вышла в 2002 году. Действие игры разворачивается в вымышленном городе Вайс-Сити (прообразом стал город Майами, Флорида, США) в 1980-х, считающихся золотой эпохой в США с культурной точки зрения. Главный герой — гангстер Томми Версетти, выполняющий щекотливые задания и впоследствии становящийся криминальным хозяином всего города.

В текущем году должна выйти Grand Theft Auto VI, которая вернёт фанатов серии в полюбившийся им курортный город. Хотя, конечно, ничего общего с атмосферой Vice City у «шестёрки» не будет, по целому ряду понятных и объективных причин.