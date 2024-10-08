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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Оригинальная Red Dead Redemption выйдет на ПК уже 29 октября — Rockstar сделала внезапный анонс
Игра получит текстовый перевод на русский язык. Консольная версия вышла 14 лет назад.

Компания Rockstar официально анонсировала ПК-версию боевика Red Dead Redemption, по такому случаю был представлен отдельный трейлер. Релиз игры состоится уже совсем скоро — 29 октября.

Адаптированная версия оригинальной Red Dead Redemption получит на ПК поддержку высоких разрешений вплоть до 4K и будет лишена ограничителя fps. В комплекте с боевиком будет идти масштабное зомби дополнение Undead Nightmare.

В описании под видео также указывается, что игра сможет похвастаться полной поддержкой HDR10, управлением с помощью мыши и клавиатуры, а таже наличием всех современных апскейлеров. Уже на старте RDR сможет порадовать геймеров поддержкой технологий NVIDIA DLSS 3.7 и AMD FSR 3.0, а также расширенными настройками качестве здешних теней.

У ПК-версии Red Dead Redemption уже появилась своя страничка в Steam, откуда мы также сможет узнать, что проект получит текстовый перевод на русский язык. В комплект входят режимы для одного игрока из обеих игр (RDR и аддона Undead Nightmare), а также материалы из Game of the Year Edition. В Red Dead Redemption не включены многопользовательские режимы.

#rockstar games #red dead redemption
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16:58
Оригинальная Red Dead Redemption выйдет на ПК уже 29 октября — Rockstar сделала внезапный анонс
Viad Vlad
16:56
У ХРюши поддержка закончилась поддержка в 2014 некоторые ее юзают до сих пор
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RangerXP
16:47
+ - да
Оригинальная Red Dead Redemption выйдет на ПК уже 29 октября — Rockstar сделала внезапный анонс
OgoGoLog
16:37
Там же что-то ремастерили недавно, правда под свич, но не суть с того момента уже год прошел - могут и накрутить
Оригинальная Red Dead Redemption выйдет на ПК уже 29 октября — Rockstar сделала внезапный анонс
Sammie Vanhalen
16:37
"хороших решений для тех, кто не хочет покупать новый ПК, действительно нет." Есть. И все его знают.
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OgoGoLog
16:36
Уфф, хорошо.
Оригинальная Red Dead Redemption выйдет на ПК уже 29 октября — Rockstar сделала внезапный анонс
Dimkovski
16:35
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Оригинальная Red Dead Redemption выйдет на ПК уже 29 октября — Rockstar сделала внезапный анонс
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16:34
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