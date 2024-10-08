Игра получит текстовый перевод на русский язык. Консольная версия вышла 14 лет назад.

Компания Rockstar официально анонсировала ПК-версию боевика Red Dead Redemption, по такому случаю был представлен отдельный трейлер. Релиз игры состоится уже совсем скоро — 29 октября.

Адаптированная версия оригинальной Red Dead Redemption получит на ПК поддержку высоких разрешений вплоть до 4K и будет лишена ограничителя fps. В комплекте с боевиком будет идти масштабное зомби дополнение Undead Nightmare.

В описании под видео также указывается, что игра сможет похвастаться полной поддержкой HDR10, управлением с помощью мыши и клавиатуры, а таже наличием всех современных апскейлеров. Уже на старте RDR сможет порадовать геймеров поддержкой технологий NVIDIA DLSS 3.7 и AMD FSR 3.0, а также расширенными настройками качестве здешних теней.

У ПК-версии Red Dead Redemption уже появилась своя страничка в Steam, откуда мы также сможет узнать, что проект получит текстовый перевод на русский язык. В комплект входят режимы для одного игрока из обеих игр (RDR и аддона Undead Nightmare), а также материалы из Game of the Year Edition. В Red Dead Redemption не включены многопользовательские режимы.