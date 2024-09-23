SteamDB всё видит.

Компания Valve, похоже, работает над расширением своей игровой экосистемы, добавляя поддержку процессоров на базе архитектуры ARM и операционной системы Android. Недавние изменения в коде Proton, обнаруженные на SteamDB, свидетельствуют о тестировании ARM64-версии слоя совместимости с Linux под названием "proton-arm64ec-4".

Proton — это решение Valve, позволяющее запускать многие игры для Windows на базе SteamOS, работающей под управлением Linux. Утечка кода показывает, что Valve тестирует ARM64-версию Proton с различными играми, включая Left 4 Dead 2, Garry's Mod, Shadow of Mordor, а также VR-играми и инди-проектами. Хотя фрагмент кода не гарантирует скорый релиз ARM-версии Steam, причины разработки интригуют.

Одна из возможных версий этому — подготовка поддержки ARM для новой VR-гарнитуры Valve "Deckard". Предполагается, что она будет иметь автономный режим работы под управлением Linux на ARM-процессоре. Однако включение в список тестирования игр без VR-поддержки намекает, что Valve может работать над переносом Steam на ARM-устройства не только в сфере виртуальной реальности.

Другой интересный вариант — потенциальная доступность Steam на Android-смартфонах и планшетах. В коде есть упоминание Waydroid — системы контейнеризации с открытым исходным кодом, позволяющей запускать Android-приложения в Linux. Это может означать, что совместимость с Android находится в планах Valve.

Усилия Valve в этом направлении, вероятно, обусловлены растущей популярностью ARM-процессоров. В последнее время чипы Qualcomm Snapdragon всё чаще встречаются в ноутбуках на базе Windows. Игровая производительность на этих устройствах пока оставляет желать лучшего. Qualcomm ранее утверждала, что большинство игр для ПК будут «просто работать» через эмуляцию, что, конечно, не идеально. Нативная поддержка ARM в Steam может стать мощным стимулом для развития игровой индустрии на этой платформе.

Важно отметить, что все эти предположения основаны на утечке кода. Valve официально не анонсировала подобных планов. Тем не менее, если какая-либо компания способна произвести революцию в ARM-играх, то это создатели крупнейшей в мире игровой платформы.