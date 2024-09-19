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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Над новой Battlefield работает сразу четыре студии
Возвращение к истокам, все дела. Но мы такое слышали уже много раз.

Компания EA на Дне инвестора поделилась подробностями о разработке новой части Battlefield. Хотя информация о самой игре пока скудна, стало известно, что над проектом работают сразу четыре студии, а цикл разработки увеличен.

«Ни одна другая франшиза не передает ощущения тотальной войны, эпического масштаба, массовых разрушений и динамичного экшена так, как Battlefield», — заявила Лора Миле, открывая обсуждение игры. Она признала, что успех серии основан на этих ключевых принципах, но некоторые игры, включая Battlefield 2042, не смогли оправдать ожидания.

Чтобы новая Battlefield соответствовала запросам аудитории, EA изменила подход к разработке. В течение года компания активно взаимодействовала с сообществом, собирая отзывы и идеи для создания «наилучшего игрового опыта».

Байрон Бид рассказал о роли каждой из четырёх студий в разработке. DICE возглавляет разработку мультиплеера, Criterion отвечает за контент как в одиночном, так и в сетевом режимах, а Motive использует свой опыт в повествовании для создания захватывающей кампании. Ripple Effect работает над новым игровым опытом, основанном на уникальной ДНК Battlefield.

Центральная техническая команда Battlefield обеспечивает все студии необходимыми технологиями и инструментами. «Благодаря поддержке EA, у нас самая большая, сильная и сфокусированная команда за всю историю Battlefield», — подчеркнул Байрон Бид.

#игры #electronic arts #dice #battlefield
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