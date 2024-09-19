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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Возможности движка Unity 6 были продемонстрированы в новой технодемке авторов кооперативного шутера GTFO
Речь идёт о новом проекте Den of Wolves.

На конференции Unite 2024 в Барселоне студия 10 Chambers, известная по кооперативному шутеру GTFO, продемонстрировала технодемку своего нового проекта Den of Wolves на движке Unity 6. Игра была анонсирована на The Game Awards 2023 и знаменует возвращение студии, основанной бывшими разработчиками PAYDAY, к истокам.

Разработка Den of Wolves началась в 2021 году. Действие кооперативного экшена разворачивается в недалеком будущем на острове Мидуэй-Сити, погрязшем в «гиперкапитализме». Игрокам предстоит взять на себя роли наёмных преступников, участвующих в конфликте между конкурирующими корпорациями.

Отказ от привычных маркетинговых ходов в пользу демонстрации уровня игры на конференции разработчиков — нестандартный подход, но для 10 Chambers, в первую очередь ориентированной на разработку, он вполне естественен, — отметил директор по коммуникациям студии Робин Бьёркелл. По его словам, окружение Den of Wolves в Unity 6, представленное Сванте, выглядит многообещающе, но до финальной версии ещё далеко.

Компания не спешит с релизом, чтобы избежать разочарования игроков, но геймплей обещают показать в ближайшем будущем. Den of Wolves можно добавить в список желаемого в Steam. Игра выйдет в раннем доступе, но точные сроки пока не называются. GTFO был доступен только на ПК, однако это не исключает появления Den of Wolves на консолях после выхода из раннего доступа.

Хьялмар Викстрём, сооснователь и директор по разработке 10 Chambers, рассказал о преимуществах нового движка. По его словам, студия привыкла создавать инструменты самостоятельно, но сцена Den of Wolves в Unity 6, подготовленная командой Unity, убедила разработчиков в необходимости перехода. Движок не только улучшает графику, но и позволяет быстрее и свободнее экспериментировать с геймплеем, что особенно важно для Den of Wolves, где студия стремится расширить границы жанра.

#программное обеспечение #10 chambers #den of wolves #unity 6 #движки
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