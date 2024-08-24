Но тому есть логичное объяснение.

Несмотря на то, что международные санкции и уход с рынка западных компаний создали благоприятную почву для расцвета пиратства в России, в 2024 году наблюдается противоположная тенденция. По данным исследования онлайн-школы XYZ, во втором квартале объём скачанных нелегальных копий видеоигр сократился на 39% по сравнению с первым кварталом и составил 72 млрд руб. против 118 млрд руб.

Эксперты связывают снижение пиратской активности с комплексом факторов. Во-первых, как отмечают аналитики XYZ, сказывается отсутствие громких новинок, которые могли бы заинтересовать широкую аудиторию. «Когда нет привлекательного контента, снижается и мотивация искать его на пиратских ресурсах», — резюмируют они.

Во-вторых, нельзя списывать со счетов и усилия правообладателей по защите своего контента. Яша Хаддажи, глава Русской ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр, подчёркивает, что компании-платформодержатели (Sony, Microsoft, Nintendo) активно блокируют учётные записи и сами консоли при малейшем подозрении на использование пиратского контента.

Если что, до 2022 года российский рынок видеоигр демонстрировал устойчивый рост. По данным My.Games, в 2021 году его объём достиг 177,4 млрд руб. (или $2,4 млрд по среднему курсу). Однако после начала известных событий и введения санкций ситуация кардинально изменилась.

Многие международные компании, в том числе Sony, Microsoft, CD Projekt, Electronic Arts, Supercell и Rovio, прекратили работу в России. У пользователей возникли трудности с оплатой игр в Steam, Epic Games Store и на других площадках. В этих условиях пиратство стало для многих единственным способом доступа к новому контенту.

«По количеству скачанных с торрент-сайтов пиратских копий видеоигр Россия входит в мировой топ-3», — констатирует Василий Овчинников, глава Организации развития видеоигровой индустрии. Но, несмотря на сложности, российский рынок видеоигр продолжает развиваться. По оценкам экспертов, его объём варьируется от $3 млрд до 45,4 млрд руб. в 2023 году.

Сказывается и активное развитие отечественных площадок дистрибуции, таких как AG.RU, «Яндекс Игры», AppBazar и VK Play. «До 2022 года у большинства пользователей сформировалась привычка покупать лицензионный контент: подписки были удобными и недорогими. Сейчас рост пиратства замедлился, поскольку многие нашли альтернативные способы доступа к играм», — отмечает Овчинников.

В то же время проблема пиратства по-прежнему остаётся актуальной для российской игровой индустрии. Появление новых сервисов с нелегальным контентом, а также сохраняющиеся трудности с оплатой лицензионных игр создают благоприятную почву для сохранения культуры безвозмездного потребления контента. В конце концов, геймеры рады были бы оплатить положенное авторам тех или иных проектов, но последние сами не хотят получать денег от жителей РФ и РБ.

Борис Синицкий, операционный директор «Мира танков» (группа компаний «Леста Игры»), подтверждает наличие проблемы, но отмечает, что на бизнесе самой компании она сказывается незначительно. «У нас удобный сервис и широкий выбор способов оплаты, — говорит он. — Основной ущерб нам приносят мошенники и «читеры».

В целом же, можно констатировать, что российский рынок видеоигр находится на распутье. С одной стороны, санкции и уход западных компаний создают серьёзные трудности. С другой стороны, они же стимулируют развитие отечественных площадок и поиск новых моделей работы. Как сложится дальнейшая судьба российского гейминга — покажет время.